170 голов домашних птиц не пропустили в Псковскую область

20:13, 21 июля 2023, ПАИ

170 голов домашних кур не пропустили через границу Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Автомобиль с грузом остановили на российско-белорусской границе, расположенной в деревне Лобок. Головы кур везли из Белоруссии в Великие Луки.

В ходе проверки выяснилось, что у перевозчика не было ветеринарных сопроводительных документов на птиц.

Ввозить кур на территорию Псковской области запретили, а инспектор оформил акт о возврате груза и протокол об административном правонарушении. Товар возвратили в Белоруссию.