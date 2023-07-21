Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсах «Молодой предприниматель» и «Молодёжь с идеями»

15:47, 21 июля 2023, ПАИ

В рамках долгосрочной программы содействия занятости молодёжи на период до 2030 года Росмолодёжь совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр содействия молодым специалистам» реализует всероссийскую программу по развитию молодёжного предпринимательства. Об этом ПАИ сообщили в Федеральном агентстве по делам молодёжи (Росмолодёжь).

В рамках программы с 25 мая по 12 ноября 2023 года проводится Всероссийский конкурс «Твое дело. Молодой предприниматель России». Целью конкурса является выявление и тиражирование успешных практик молодых предпринимателей, а также популяризация предпринимательства на примере действующих субъектов молодёжного предпринимательства.

Конкурс реализуется в несколько этапов по двум лигам: «Молодой предприниматель» – участниками могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), которые уже ведут предпринимательскую деятельность и относятся к одной из следующих категорий: самозанятый, индивидуальный предприниматель, учредитель, участник, акционер юридического лица.

«Молодёжь с идеями» – участниками могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), школьники, студенты вузов и ссузов, проживающие на территории Российской Федерации и желающие начать предпринимательскую деятельность.

Участниками конкурса станут более 33 000 человек, у каждого из которых будет возможность пройти несколько этапов и защитить свой проект. Заявки в лигу «Молодой предприниматель» принимаются до 31 июля 2023 года по ссылке: https://tvoedelompr.ru.

Заявки в лигу «Молодёжь с идеями» принимаются до 31 июля 2023 года по ссылке: http://tvoedelompr.ru/msi.

Ознакомиться с материалами о конкурсе можно по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/lVI_m1LGCrRknw.

Контактное лицо: директор федерального государственного бюджетного учреждения «Центр содействия молодым специалистам» Дмитрий Литвин, телефон 8 (495) 668-80-08, электронная почта: ekolbeshina@business.fadm.gov.ru.