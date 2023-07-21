Александр Гончаренко вручил псковичам почётные грамоты и благодарственные письма

19:26, 21 июля 2023, ПАИ

Торжественная церемония вручения грамот и благодарственных писем Псковской городской Думы и председателя ПГД Александра Гончаренко состоялась сегодня, 21 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

«Каждый из вас, выполняя свои рабочие задачи, вносит свой труд в общую копилку достижений нашего города. И мы с удовольствием поддерживаем предложения руководителей ваших предприятий и организаций отметить ваш добросовестный труд», – подчеркнул Александр Гончаренко и пожелал всем собравшимся крепкого здоровья и реализации намеченных планов.

Почётную грамоту Псковской городской Думы он вручил врачу-пульмонологу Псковской городской клинической больницы Татьяне Фроловой, благодарственные письма ПГД – директору Псковского педагогического комплекса Любови Николаевой, заведующему детским садом № 37 «Кораблик» Дарье Поповой и пекарю Псковского хлебокомбината Ольге Михайловой.

Грамотой председателя ПГД наградили председателя Псковской областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» Валентина Костенко. Ещё 11 участников торжественной церемонии были поощрены благодарственными письмами председателя Псковской городской Думы.