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Великолучанка победила в акции «Здоровое питание в школе и дома»

Учащаяся девятого класса школы № 1 в Великих Луках Софья Гаврилова победила в рамках акции «Здоровое питание в школе и дома». Об этом сообщает Luki-News со ссылкой на депутата Великолукской городской Думы Сергея Макарова.

Фото: соцсети Сергея Макарова

Великолучанка продемонстрировала прекрасные навыки и знания о здоровом питании и активном образе жизни в рамках акции «Здоровое питание в школе и дома».

Куратором девочки выступила учитель биологии Ольга Панова, которая оказывала ученице поддержку в процессе акции.

«Здоровое питание в школе и дома» является международной социальной акцией, её цель – сформировать потребность в здоровом питании и ведении активного образа жизни у школьников и их родителей.

«Пусть успех Софьи станет вдохновением для всех школьников и их родителей, чтобы следовать принципам здорового питания и активного образа жизни. Давайте вместе делать добро своему телу и стремиться к здоровой и счастливой жизни! Великие Луки гордятся нашими яркими и активными учениками!» – говорится в сообщении.

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