Музей иконописи и мастерская появятся в Псково-Печерском монастыре

18:12, 21 июля 2023, ПАИ

Музей иконописи и мастерскую создадут в башне Святых ворот в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Реставрационные работы продолжаются на объекте культурного наследия федерального значения «Башня Святых ворот» на территории Псково-Печерского монастыря.

На данный момент завершены работы по укреплению фундаментов, стен и штукатурке фасадов. К празднику Успения Богородицы фасады будут отреставрированы полностью.

Также продолжаются работы в интерьерах самой башни, в помещениях которой в 70-е годы прошлого столетия размещалась иконописная и реставрационная мастерская архимандрита Алипия.

Кроме того, по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона, в соответствии с согласованным проектом реставрации, в башне будет создан музей иконописи и мастерская.

Работами руководит АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».