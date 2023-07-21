Музей иконописи и мастерская появятся в Псково-Печерском монастыре
Музей иконописи и мастерскую создадут в башне Святых ворот в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».
Реставрационные работы продолжаются на объекте культурного наследия федерального значения «Башня Святых ворот» на территории Псково-Печерского монастыря.
На данный момент завершены работы по укреплению фундаментов, стен и штукатурке фасадов. К празднику Успения Богородицы фасады будут отреставрированы полностью.
Также продолжаются работы в интерьерах самой башни, в помещениях которой в 70-е годы прошлого столетия размещалась иконописная и реставрационная мастерская архимандрита Алипия.
Кроме того, по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона, в соответствии с согласованным проектом реставрации, в башне будет создан музей иконописи и мастерская.
Работами руководит АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».