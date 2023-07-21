Лазавицкий железнодорожный переезд закроют в Великих Луках с 25 июля

19:38, 21 июля 2023, ПАИ

Лазавицкий железнодорожный переезд по улице Новоселенинской закроют в Великих Луках с 25 июля. Об этом ПАИ сообщили в администрации города, ссылаясь на Новосокольническую дистанцию пути.

Лазавицкий железнодорожный переезд 479 км ПК 5 по улице Новоселенинской будет закрыт для движения автотранспорта с 9:00 25 июля до 9:00 10 августа в связи с проведением капитального ремонта и смене железнодорожных путей.

Объезд будет осуществляться через путепровод по улице Промышленной.