Минское море и Ленин – не фонтан. 122-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

17:19, 21 июля 2023, ПАИ

На этой неделе улетел первый самолёт из Пскова в Минск, коммунистам подкинули подарок, которым они не воспользовались, стобалльников рекрутировали в Псковский университет, а избирком принимал документы на регистрацию у кандидатов. Об этом – в очередном еженедельном выпуске ироничной программы «Псковский телеграм».

Кроме того, в программе – как назвать воду в бутылочках от горводоканала и почему на границе намазано.

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации об обсуждаемых в телеграм-пространстве темах.

Выпуски программы выходят каждую пятницу: в 18:00 на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте», в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».