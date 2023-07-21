Дефекты на объектах благоустройства устранили в Великих Луках
Дефекты, выявленные в процессе эксплуатации на объектах, которые были благоустроены в ходе реализации муниципальных и федеральных программ, устранили в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
Так, в парке Петровский начали работу по переукладке плиточного покрытия пешеходной дорожки. На данный момент проводится снятие старого покрытия. Также была выявлена необходимость покраски скамеек.
Данные работы будут выполнены в рамках муниципального контракта по содержанию объектов благоустройства.
Кроме того, было принято решение установить декоративный цоколь к опорам освещения, чтобы избежать вымывания грунта у основания опор.
Также были удалены сорняки с плиточного покрытия пешеходной зоны и проведён ряд работ на тротуаре на улице Шевченко.
Отметим, что дефекты устраняются как подрядными организациями в рамках гарантийных обязательств, так и муниципальными предприятиями, с которыми заключены контракты на содержание и ремонт городских территорий.