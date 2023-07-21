Какая погода ожидает псковичей в День города, рассказала метеоролог

17:57, 21 июля 2023, ПАИ

Какая погода ожидает псковичей в День города, рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Необычных явлений мы не ожидаем. Завтра, 22 июля, должен быть неплохой день, преимущественно без осадков, от +21 до +23 градусов, если говорить по Пскову, то есть такой хороший летний денёк», – сказала она.

Тала Нещадимова подчеркнула, что в воскресенье, 23 июля, погода будет немного другая. Ожидаются кратковременные дожди и в отдельных районах грозы с ливнями. Также будет прохладнее, температура воздуха будет до +20 градусов, так как облачно, но если будут прояснения, то будет потеплее.

«Если говорить о следующей неделе, то она тоже будет с кратковременными дождями, температура от +20 до +23, от +19 до +22 градусов. Вот такая ровная погода с кратковременными дождиками», – заключила метеоролог.

Отметим, что с программой празднования Дней города Пскова можно ознакомиться здесь.