В Псковском кремле приняли победителей квиза форума «Истоки»

21:00, 21 июля 2023, ПАИ

Восемь победителей исторического квиза молодёжного историко-культурного форума «Истоки» получили в подарок от Псковского музея-заповедника авторскую экскурсию по Псковскому кремлю. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова выступила с лекцией перед участниками смены «Историко-культурное наследие». Она рассказала о работе музея, основных смыслах и задачах, возложенных на учреждение культуры. По итогам встречи родилась идея отметить самых активных молодых историков авторской экскурсией по Псковскому кремлю. Организаторы, среди которых Российское военно-историческое общество, провели специальный интеллектуальный турнир, на котором и определились победители.

«Мы не могли не придумать совместно с Псковским музеем-заповедником что-то особенное для двухсот участников этого заезда. Исторический квиз помог нам выбрать самых эрудированных, увлечённых историей ребят, которые в награду за свои проявленные знания смогли насладиться знакомством с таким уникальным местом», – рассказала координатор общественных проектов РВИО Мария Гольденберг.

Один из победителей Кирилл Токмаков из Ставрополя участвовал в создании форума «Истоки» задолго до его появления. Вместе со студентами из других регионов в рамках молодёжного проекта они думали над его содержанием и наполнением. Сейчас, на второй год работы форума «Истоки», он смог своими глазами увидеть полученный результат. Впечатления самые хорошие: организаторы пошли дальше и не ограничились ранее предложенными идеями, наполнив форум новыми смыслами. Победа в квизе позволила Кириллу получить новые эмоции и узнать много интересных фактов о Псковском кремле и его роли в истории всей страны.

«Это место силы. Здесь ощущается мощь великой Российской державы, чувствуется связь с предками. И пусть мои родственники вряд ли жили на Псковской земле, но, находясь здесь, чувствуешь, что мы единый народ, продолжатели великой истории», – сказал Кирилл Токмаков.

Одним из направлений форума была проектная деятельность. Участникам предлагалось разработать модель музея, который может располагаться на территории Паломнического центра в Печорах. Кирилл и его товарищи предложили вариант создания «Музея десяти великих побед России». Но авторы идеи не исключают, что со временем тематика экспозиций может измениться.

Отметим, что форум «Истоки» проходит с 5 июля по 23 августа. Участниками каждого заезда станут около 200 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет: молодые семьи с детьми (в возрасте от семи лет), члены и руководители семейных клубов, педагоги, активисты семейных движений и объединений, некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на защиту и поддержку семьи, отцовства, материнства и детства из 45 субъектов Российской Федерации, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина. Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.