Вандалы повредили новые уличные шахматы в Себеже

19:12, 21 июля 2023, ПАИ

Новые шахматные фигуры в Себежском сквере повредили спустя месяц после их установки. Об этом ПАИ сообщили в администрации Себежского района.



Фото: Администрация Себежского района



Фото: Администрация Себежского района



Фото: Администрация Себежского района





«Участвуй хоть в сотне программ по благоустройству нашего любимого Себежа, создавай комфортные территории для отдыха и развлечений наших себежан и гостей города, реальный облик городских территорий и зданий в конечном итоге будут определять не те, кто работает над обустройством городской среды, а так называемые «ошапурки», в один момент способные уничтожить всё благое», – отметили в районной администрации.

На данный момент вандалов разыскивает полиция.

«Шахматные фигуры мы восстановим. Поставим вокруг них десять видеокамер», – подчеркнули в администрации муниципалитета.