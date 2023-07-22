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Политика

Пять кандидатов выдвинулись на губернаторские выборы в Псковской области

Пять кандидатов выдвинулись на выборы губернатора Псковской области. Четверо из них уже представили полный пакет документов. Об этом на заседании рабочей группы по подготовке к проведению избирательных кампаний сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

На выборы главы Псковского района заявились восемь человек, идёт проверка представленных документов. По выборам в Собрания депутатов муниципальных округов замещается 125 мандатов – по единому списку выдвинуто 263 кандидата, по одномандатным округам – 114.

По дополнительным выборам в собрания депутатов Куньинского и Пушкиногорского районов заявлено по четыре кандидата.

«По итогам проверки документов количество кандидатов может измениться», – отметил Игорь Сопов.

Участники заседания обсудили вопросы приведения в порядок ряда помещений участковых избирательных комиссий, обеспечение бесперебойного электроснабжения участков, организации голосования в труднодоступных населённых пунктах, создания рабочих групп в муниципалитетах региона.

«Благодарю всех за оперативное взаимодействие по рабочим вопросам. Это тот формат работы, который позволяет добиться максимального результата», – подытожил обсуждение Александр Серавин.

Напомним, что с 24 июля по 4 сентября в Псковской области будет проводиться регистрация в системе дистанционного электронного голосования. Для этого нужно быть гражданином РФ с постоянной регистрацией в регионе, а также иметь подтверждённую учётную запись на «Госуслугах». Подробно о процедуре регистрации можно узнать на информационном портале избирательной комиссии Псковской области. Голосование пройдёт на портале дистанционного голосования с 8 по 10 сентября.

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