Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пробовать первые огурцы из огорода советует сегодня народный календарь

Память двух святых – священномучеников Панкратия и Кирилла – отмечается сегодня, 22 июля. Об этом сообщает портал calend.ru.

По преданиям, Панкратий родился в то время, когда Иисус Христос ещё жил на земле. Родители его были родом из Антиохии. Узнав о рождении Иисуса, отец Панкратия взял сына и отправился с ним в Иерусалим, где им довелось стать свидетелями чудес, после которых Панкратий уверовал в Христа.

Когда родители Панкратия скончались, он оставил своё имение и ушёл в Понтийские горы, где жил в пещере, проводя время в молитвах и размышлениях. Там его встретил апостол Пётр и предложил отправиться вместе в Антиохию и Киликию, где тогда находился апостол Павел. Позже святые Пётр и Павел рукоположили Панкратия в епископы сицилийского города Тавромении.

Много лет святитель мирно управлял своей паствой, но однажды язычники восстали, напали на Панкратия и закидали его камнями до смерти.

Также в этот день вспоминают священномученика Кирилла. Во времена императора Максимилиана (в III веке) он служил епископом. Когда Кириллу было 84 года, его привели на суд и стали принуждать к отречению от веры. Старец отказался покланяться идолам, и Кирилла приговорили к сожжению, но огонь не навредил ему. Язычники, ставшие свидетелями чуда, обратились в христианство. Изумился и сам правитель, отпустив святителя на свободу. Однако через некоторое время Кирилла вновь схватили и умертвили.

На Руси в День памяти Панкратия и Кирилла всей семьёй пробовали первые огурцы. А самый первый огурец хозяйка должна была сорвать скрытно от всех и закопать в самом потаённом уголке огорода – в таком случае и следующий год будет урожайным. Про огурцы в народе складывали многочисленные загадки: «Ни окон, ни дверей – полна горница людей», «Полно корыто народу намыто», «Лежат у матки телятки гладки. Лежат рядками, зелены сами».

Огурцы по праву считались одним из самых любимых овощей. На Руси их ели прямо с грядки, готовили из них разнообразные блюда. Например, огурцы жарили – подобно кабачку, вырезая семена и оставляя только толстые мясистые стенки; их тушили с мясом и фаршем; готовили из огурцов суп. А зимой главным лакомством на столе были квашеные огурцы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 июля 2023

Человеческие останки перезахоронят в Печорах

22 июля 2023

Александр Котов поздравил псковских работников торговли с профессиональным праздником

22 июля 2023

Рыболовно-спортивный фестиваль проходит в Пскове

22 июля 2023

Алёна Трунова назначена председателем комитета по труду и занятости Псковской области

22 июля 2023

Пробовать первые огурцы из огорода советует сегодня народный календарь

22 июля 2023

Фестиваль сёрфинга и праздничные концерты: в Пскове продолжают отмечать День города

22 июля 2023

Фасады Лазаревской церкви отремонтируют к празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря 

22 июля 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Фестиваль «Цвет белой стены» в Пскове


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...