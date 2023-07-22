Пробовать первые огурцы из огорода советует сегодня народный календарь

10:03, 22 июля 2023, ПАИ

Память двух святых – священномучеников Панкратия и Кирилла – отмечается сегодня, 22 июля. Об этом сообщает портал calend.ru.

По преданиям, Панкратий родился в то время, когда Иисус Христос ещё жил на земле. Родители его были родом из Антиохии. Узнав о рождении Иисуса, отец Панкратия взял сына и отправился с ним в Иерусалим, где им довелось стать свидетелями чудес, после которых Панкратий уверовал в Христа.

Когда родители Панкратия скончались, он оставил своё имение и ушёл в Понтийские горы, где жил в пещере, проводя время в молитвах и размышлениях. Там его встретил апостол Пётр и предложил отправиться вместе в Антиохию и Киликию, где тогда находился апостол Павел. Позже святые Пётр и Павел рукоположили Панкратия в епископы сицилийского города Тавромении.

Много лет святитель мирно управлял своей паствой, но однажды язычники восстали, напали на Панкратия и закидали его камнями до смерти.

Также в этот день вспоминают священномученика Кирилла. Во времена императора Максимилиана (в III веке) он служил епископом. Когда Кириллу было 84 года, его привели на суд и стали принуждать к отречению от веры. Старец отказался покланяться идолам, и Кирилла приговорили к сожжению, но огонь не навредил ему. Язычники, ставшие свидетелями чуда, обратились в христианство. Изумился и сам правитель, отпустив святителя на свободу. Однако через некоторое время Кирилла вновь схватили и умертвили.

На Руси в День памяти Панкратия и Кирилла всей семьёй пробовали первые огурцы. А самый первый огурец хозяйка должна была сорвать скрытно от всех и закопать в самом потаённом уголке огорода – в таком случае и следующий год будет урожайным. Про огурцы в народе складывали многочисленные загадки: «Ни окон, ни дверей – полна горница людей», «Полно корыто народу намыто», «Лежат у матки телятки гладки. Лежат рядками, зелены сами».

Огурцы по праву считались одним из самых любимых овощей. На Руси их ели прямо с грядки, готовили из них разнообразные блюда. Например, огурцы жарили – подобно кабачку, вырезая семена и оставляя только толстые мясистые стенки; их тушили с мясом и фаршем; готовили из огурцов суп. А зимой главным лакомством на столе были квашеные огурцы.