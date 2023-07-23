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Александр Котов поздравил псковичей с Днём города

С 1120-летием со дня первого упоминания Пскова в летописи и 79-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков поздравил псковичей председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Сегодня наш любимый город отмечает день рождения. Псков заслуживает самых восторженных слов, потому что здесь сконцентрирована энергия многовековой истории и культуры, ратных и духовных подвигов», – подчеркнул спикер областного Собрания.

Также он отметил, что для многих людей, даже для тех, кто побывал здесь лишь раз, Псков становится местом силы.

«Неброское величие древнего города и его уникальная энергетика навсегда оставляют след в сердце. Поводов для гордости достаточно не только в прошлом, но и в настоящем», – заметил Александр Котов.

Он подчеркнул, что современный Псков – город, где возводят новые школы и университетские корпуса, строят медицинские учреждения и спортивные объекты, вырастают жилые кварталы и благоустраиваются общественные пространства, проходят многочисленные культурные мероприятия и реализуются яркие проекты.

«В День города давайте с благодарностью вспомним наших ветеранов и скажем спасибо всем поколениям псковичей, чей созидательный труд, добрые дела и преданность родной земле составляют славу Пскова. Мира всем нам, добра и процветания», – заключил председатель Собрания.

Напомним, что программу празднования Дня города Пскова можно посмотреть здесь. Со всеми новостями о праздновании Дня города Пскова можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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