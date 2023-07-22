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Общество

Александр Котов поздравил псковских работников торговли с профессиональным праздником

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов торговли с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Он отметил, что торговля – одна из ключевых отраслей экономики, стимулирующая социально-экономическое развитие территорий и являющаяся индикатором уровня благосостояния и качества жизни населения.

«В нашем регионе в сфере торговли работают десятки тысяч человек, которые обеспечивают область необходимыми товарами и услугами в повседневной жизни, а в глобальном смысле – вносят весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности государства, рост экономики, внедрение инноваций, в сохранение общественной стабильности», – сказал Александр Котов.

От имени регионального парламента председатель Собрания поблагодарил все поколения работников торговли за их труд. «От всей души желаю профессиональных и жизненных успехов, здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! С профессиональным праздником!» – заключил Александр Котов.

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