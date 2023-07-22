Человеческие останки перезахоронят в Печорах
Останки, обнаруженные при строительных работах у храма Сорока мучеников в Печорах, перезахоронят, сообщает газета «Печорская правда».
В настоящий момент останки находятся на хранении в церкви Великомученицы Варвары у настоятеля отца Димитрия.
«В ближайшее время после завершения всех необходимых исследований останки обязательно захороним по православным канонам. Местом, где они будут погребены, станет старинный погост у храма Сорока мучеников Севастийских», – пояснил отец Димитрий.
Отметим, что ситуация находится под контролем специализированных ведомств.
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