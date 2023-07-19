Человеческие останки убрали с улицы в Печорах

14:43, 19 июля 2023, ПАИ

Человеческие останки убрали с улицы в Печорах. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

«На подходе к монастырю по улице Рабочей возле погоста у храма Сорока мучеников разрыли тропинку и повредили старые захоронения, в результате чего на поверхности оказались человеческие кости, которые уже несколько дней лежат вдоль дороги! Никто ими не занимается! И это возле храма и монастыря, никому нет дела? Примите меры по перезахоронению!» – призвала подписчица группы «Жители Печор» в социальной сети «ВКонтакте».

Генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко дал комментарий изданию. «Прежде чем начинать любые работы, связанные с землёй, мы согласуем их с археологами. И раскопка траншеи для прокладки электрокабелей не стала исключением. Специалисты дали заключение, что работать на этом участке можно. Обнаружение человеческих останков – это обычная история, когда работаем в исторических центрах городов», – пояснил он.

«Успокою местных жителей и всех, кто выражает озабоченность. Останки изъяты и будут перезахоронены по всем положенным православным канонам», – заверил гендиректор организации.

Также корреспондент «Печорской правды» побывал на улице Рабочей, где были обнаружены останки, и выяснил, что их уже убрали. «Да, было такое, что нашли человеческие кости. Но это произошло не в мою смену. А что касается археологических изысканий, то специалисты определили территорию, на которой мы и прокладываем электрокабели», – рассказал один из рабочих.