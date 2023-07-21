Мошенники похитили более 300 тысяч рублей у псковичей
Более 300 тысяч рублей похитили мошенники у псковичей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, мошенники звонили псковичам под предлогом предотвращения несанкционированного оформления на собеседников кредитов и таким образом завладели их денежными средствами. Ещё одна женщина стала жертвой нечистых на руку лиц, которые, как полагают специалисты, взломали страницу её знакомой в соцсети.
В итоге трое потерпевших лишились в общей сложности более 300 тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённых уголовных дел.
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