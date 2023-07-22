В Красногородском районе перезахоронили останки солдат-красноармейцев

14:17, 22 июля 2023, ПАИ

Церемония перезахоронения останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, прошла в деревне Бодрёнки Красногородского района вчера, 21 июля, накануне празднования 79-й годовщины со дня освобождения Красногородского района от немецко-фашистских захватчиков, сообщает газета «Заря».

На церемонию собрались неравнодушные люди, которые свято хранят память о погибших воинах, защищавших русскую землю в годы Великой отечественной войны. Со словами благодарности выступили руководитель псковской областной военно-патриотической общественной организации «След Пантеры» Анна Шуняева, глава красногородского района Валентина Понизовская, комиссар Опочецкого, Красногородского и Себежского районов Сергей Егоров, командир пыталовского поискового отряда «Поиск-97» Дмитрий Ершов, командир красногородского поискового отряда «Первый рубеж» Валерий Леппо.

«1100 дней наш район жил в оккупации. При его освобождении погибло свыше тысячи бойцов, остались сожжённые деревни, разрушенные производства, сотни мирных граждан были зверски убиты и угнаны в Германию. Более трёх тысяч наших земляков погибло в годы Великой Отечественной войны на полях сражений. Мы не вправе забывать, какой ценой нам досталась победа. Не вправе забывать наших защитников. Спасибо нашим поисковикам за то, что сегодня ещё одни герои обретут свою настоящую могилу. Спасибо за сохранение исторической памяти», – сказала глава района Валентина Понизовская.

По окончании торжественной части настоятель храма Святителя Николая в деревне Синяя Никола отец Николай совершил литию по воинам, убиенным на поле брани в годы той страшной войны. Павших почтили минутой молчания, на свежую могилу возложили цветы.