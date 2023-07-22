В Луге пешеходный мост с людьми сложился пополам

16:25, 22 июля 2023, ПАИ

Пешеходный мост сломался пополам в Луге сегодня днём, 22 июля. По предварительным данным, пострадали четверо, сообщает «Фонтанка».

Переправа на набережной в Луге сложилась пополам около трёх часов дня. В этот момент на мосту были люди. Сообщается, что пострадали три женщины, а больше всего досталось мужчине – ему не повезло оказаться под мостом во время падения. Его увезли в больницу с серьёзными травмами.

Судя по кадрам, мост над пустым оврагом относительно новый. Переправа сложилась внутрь почти ровно посередине.