Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Борис Елкин наградил почётных жителей города 

Глава Пскова Борис Елкин вручил награды заслуженным псковичам в честь 1120-й годовщины основания города. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

Так, глава города присвоил звание «Почётный гражданин города Пскова» директору школы № 12 Виктору Аксёнову, свидетельство о занесении в Книгу почёта города Пскова гвардии подполковнику запаса Шамилю Ахметову и наградил медалью «За заслуги перед Псковом» Петра Василевского, Ирину Галковскую, Наталью Сидорову, Нину Григорьеву и Наталью Большакову. 

Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

В честь этого в Зелёном театре Пскова состоялся праздничный концерт «Воспевая любимый город», который собрал более двух тысяч псковичей.

Для псковичей выступили творческие коллективы города: группа «Голубые молнии», театр танца «Русские узоры», группа «СамоРезы» и заслуженная артистка России Марина Курчатова. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 июля 2023

Потанцевать и послушать живую музыку сможет молодёжь в День города Пскова

22 июля 2023

Псковские кавер-группы выступают в Финском парке

22 июля 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Гала-концерт «Битва талантов» в Пскове

22 июля 2023

Фестиваль традиционной русской кухни «Ах, окрошка!» прошел в Острове

22 июля 2023

Домашние питомцы могут остаться без ветпрепаратов с 1 сентября

22 июля 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Фестиваль сап-сёрфинга Pskov Sup Fest

22 июля 2023

Борис Елкин наградил почётных жителей города 

22 июля 2023

Кратковременные дожди пройдут в Псковской области 23 июля


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...