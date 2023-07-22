Борис Елкин наградил почётных жителей города

17:21, 22 июля 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин вручил награды заслуженным псковичам в честь 1120-й годовщины основания города. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Так, глава города присвоил звание «Почётный гражданин города Пскова» директору школы № 12 Виктору Аксёнову, свидетельство о занесении в Книгу почёта города Пскова гвардии подполковнику запаса Шамилю Ахметову и наградил медалью «За заслуги перед Псковом» Петра Василевского, Ирину Галковскую, Наталью Сидорову, Нину Григорьеву и Наталью Большакову.

В честь этого в Зелёном театре Пскова состоялся праздничный концерт «Воспевая любимый город», который собрал более двух тысяч псковичей.

Для псковичей выступили творческие коллективы города: группа «Голубые молнии», театр танца «Русские узоры», группа «СамоРезы» и заслуженная артистка России Марина Курчатова.