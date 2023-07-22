Восемь команд участвуют в «Кубке освобождения» по футболу в Пскове

17:25, 22 июля 2023, ПАИ

«Кубок освобождения» по футболу в честь празднования 1120-летия Пскова и 79-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков проходит в Пскове на стадионе «Машиностроитель» сегодня, 22 июля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Восемь команд принимают участие. В каждой команде в заявку можно включить не более 16 человек. Сначала соревнование заявлялось как кубок «Лиги 1». Но в связи с отказами некоторых команд, мы их заменили командами «Лиги 2», – рассказал организатор соревнований Максим Станкевич.

Отметим, что, помимо организаторской деятельности, Максим Станкевич является судьёй и игроком на соревнованиях: «Дело привычки, честно говоря. Конечно, к концу сезона устаёшь, но это приятные хлопоты. Потому что где-то можно и заработать, где-то можно выиграть. Но эмоции ни на что не променяешь, поэтому и суечусь».

Сегодня свои игры сыграли две группы по четыре команды в каждой. «Команды, занявшие первое и второе места в каждой группе, будут завтра играть полуфиналы. Из группы «А» вышли команды «Штурм» и «Реал». Во второй группе вышли «Триумф» и «Рабочий класс», – подчеркнул организатор соревнований.

Напомним, что программу празднования Дня города Пскова можно посмотреть здесь. Со всеми новостями о праздновании Дня города Пскова можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.