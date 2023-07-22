Домашние питомцы могут остаться без ветпрепаратов с 1 сентября

18:41, 22 июля 2023, ПАИ

Остаться без большей части импортных ветеринарных препаратов рискуют домашние питомцы жителей Псковской области с 1 сентября. Эксперты предвещают ужесточение правил ввода лекарств для животных в оборот, так как идет резкое сокращение числа наименований лекарственных средств в продаже. Чем это грозит домашним животным, разбирался «АиФ-Псков».

Отмечается, что вокруг импортных ветеринарных препаратах развернулась битва. Так, есть ассоциация ветеринарных фармацевтических компаний АВФАРМ, которая представляет интересы крупных зарубежных компаний и Россельхознадзор.

Как заявил российским СМИ исполнительный директор АВФАРМ Семен Жаворонков, после 1 сентября Россия лишится 94% импортных ветпрепаратов. Это означает, что из тысячи с лишним зарубежных ветпрепаратов, которые сейчас есть в России, останется только около шести десятков наименований.

Однако, в Россельхознадзоре уверяют, что и после 1 сентября лекарства для лечения домашних питомцев будут на отечественном рынке. В пресс-службе Россельхознадзора заявили, что 36 зарубежных кандидатов уже успешно прошли инспекцию на соответствие требованиям GMP-сертификата. В совокупности они производят около 300 наименований для российского рынка. По более чем 40 кандидатам готовятся отчеты или ожидаются инспекции.

Что такое GMP-сертификат, почему из-за сертификации некоторые препараты то пропадают, то появляются на рынке и почему не стоит опасаться ухода импортных ветеринарных препаратов с российского рынка в материале «АиФ-Псков».