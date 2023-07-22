Фестиваль традиционной русской кухни «Ах, окрошка!» прошел в Острове

19:12, 22 июля 2023, ПАИ

Фестиваль традиционной русской кухни «Ах, окрошка!» в третий раз прошёл на Дне города в Острове. Об этом ПАИ сообщила газета «Островские вести».

«Фестиваль окрошки по-настоящему полюбился островичам. Сегодня, 22 июля, в День города, он привлёк к себе огромное количество людей. Целыми семьями приходили островичи, чтобы не только посмотреть, но и попробовать любимое блюдо русской кухни», - отметили в сообщении.

Фестиваль начали с представления, которое подготовили и провели сотрудники Центра культуры «Юбилейный». Жители и гости Острова играли в ручеёк, исполняли частушки, причём многие из них были придуманы участниками буквально на ходу.

«Апогеем фестиваля, конечно, стала дегустация блюд, которую предваряло представление участников. Они постарались красиво преподнести своё блюдо. Вот Баба Яга встала у чугунка с окрошкой, а тут, посмотрите-ка, русские красавицы, а здесь дети преподносят вам угощение. Кто с балалайкой, а кто и с гармонью. Так-то ведь веселее! Окрошечка с кислым рассолом, разными видами кваса, на кефире, на айране, а рядом рассыпчатая картошечка отварная. А неподалёку запечённая в печи. А хлеб и черный, и белый, и булочки, и пирожки, и пампушки», - подчеркнули в сообщении.

Жюри фестиваля подвели итоги, где первое место занял коллектив детского сада «Сказка», на втором месте – островское райпо и третье место заняли участники из Воронцовской школы. Им были вручены грамоты организаторов конкурса — администрации Островского района. Все остальные участники получили благодарности.

«Нам очень понравились окрошки всех участников фестиваля — и разнообразием рецептов, и представлений своих фирменных блюд. Среди них были очень оригинальные рецепты. Например, Воронцовская школа представила сладкую окрошку. Некоторые коллективы, например, райпо представили сразу несколько рецептов. Вообще с каждым годом участники придумывают что-то новенькое. Ведь окрошка — это по-настоящему русское блюдо, безусловно, найдёт место на каждом столе хорошей хлебосольной хозяйки. И сегодня участники, а это все городские школы, Воронцовская школа, Дом детского творчества, детские сады «Сказка», «Берёзка», «Бригантина», «Радуга», № 4 — это доказали», — отметили члены жюри.

Впереди зрителей ждал фестиваль «Танцующий Остров» и концертная программа, посвященная 682-летию Острова.