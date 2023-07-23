Что делать, если заблудился в лесу, объяснили псковичам
Что делать, если заблудился в лесу, объяснили псковичам в ГУ МЧС России по Псковской области. Рекомендации разместили на официальном сайте ведомства.
«Нередки случаи, когда, увлёкшись поисками, преодолевая кочки и овраги, корни лесных деревьев, а иногда болотистые и холмистые местности, люди могут потерять ориентацию и заблудиться», – подчеркнули в ведомстве.
В связи с этим сотрудники МЧС назвали элементарные меры безопасности:
- собираясь в лес, важно обсудить с родными и близкими маршрут и время возвращения, не заставлять их волноваться;
- пополнить баланс мобильного телефона, проверить заряд батареи;
- взять с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов;
- тем, кто нуждается в постоянном приёме лекарственных средств, необходимо иметь при себе их оптимальный запас;
- одеваться ярко, нелишним будет наклеить на одежду светоотражающие полоски или рисунки;
- стараться запоминать по пути как можно больше предметов – необычные деревья, камни и т.д.; ориентируясь на них, будет намного проще возвращаться назад.
Если человек всё-таки заблудился, важно:
- не паниковать, остановиться, попытаться вспомнить, откуда пришли;
- прислушаться, не слышно ли криков, шума машин, лая собак;
- если точно известно, что будут искать, то нужно оставаться на месте, развести костёр – по дыму найти человека легче;
- если человек ищет дорогу сам, то ему нужно стараться не петлять, ориентироваться по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на линию электропередач, реку – следуя вдоль этих объектов, человек всегда выйдет к людям;
- если всё же ночь застала человека в лесу, нужно подобрать подходящее для ночлега место. Двигаться в тёмное время не рекомендуется, можно получить травму, оступившись или провалившись в воду. Место для ночлега важно выбирать высокое и сухое, желательно у большого дерева;
- сотовый телефон уже не раз помогал установить место нахождения заблудившихся грибников. Спасателям можно позвонить с мобильного без сим-карты и даже если человек находится на территории «чужого оператора» сотовой связи. Для этого необходимо набрать номер 112 и попытаться объяснить своё местонахождение.
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