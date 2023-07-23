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Что делать, если заблудился в лесу, объяснили псковичам

Что делать, если заблудился в лесу, объяснили псковичам в ГУ МЧС России по Псковской области. Рекомендации разместили на официальном сайте ведомства.

 «Нередки случаи, когда, увлёкшись поисками, преодолевая кочки и овраги, корни лесных деревьев, а иногда болотистые и холмистые местности, люди могут потерять ориентацию и заблудиться», – подчеркнули в ведомстве.

В связи с этим сотрудники МЧС назвали элементарные меры безопасности:

- собираясь в лес, важно обсудить с родными и близкими маршрут и время возвращения, не заставлять их волноваться;

- пополнить баланс мобильного телефона, проверить заряд батареи;

- взять с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов;

- тем, кто нуждается в постоянном приёме лекарственных средств, необходимо иметь при себе их оптимальный запас;

- одеваться ярко, нелишним будет наклеить на одежду светоотражающие полоски или рисунки;

- стараться запоминать по пути как можно больше предметов – необычные деревья, камни и т.д.; ориентируясь на них, будет намного проще возвращаться назад.

Если человек всё-таки заблудился, важно:

- не паниковать, остановиться, попытаться вспомнить, откуда пришли;

- прислушаться, не слышно ли криков, шума машин, лая собак;

- если точно известно, что будут искать, то нужно оставаться на месте, развести костёр – по дыму найти человека легче;

- если человек ищет дорогу сам, то ему нужно стараться не петлять, ориентироваться по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на линию электропередач, реку – следуя вдоль этих объектов, человек всегда выйдет к людям;

- если всё же ночь застала человека в лесу, нужно подобрать подходящее для ночлега место. Двигаться в тёмное время не рекомендуется, можно получить травму, оступившись или провалившись в воду. Место для ночлега важно выбирать высокое и сухое, желательно у большого дерева;

- сотовый телефон уже не раз помогал установить место нахождения заблудившихся грибников. Спасателям можно позвонить с мобильного без сим-карты и даже если человек находится на территории «чужого оператора» сотовой связи. Для этого необходимо набрать номер 112 и попытаться объяснить своё местонахождение.

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