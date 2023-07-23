«Веселье и детский смех»: отдел по конвоированию пригласил к себе в гости юных псковичей

22:46, 22 июля 2023, ПАИ

Более 20 девочек и мальчиков – подопечные благотворительного центра Пскова «Белый цветок», дети из многодетных семей, а также воспитанники учебного центра «Школа интеллекта Starboom» посетили базу отдела по конвоированию. Мероприятие состоялось по инициативе женсовета учреждения и приурочено к Дню освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

«В ходе экскурсии ребята посетили музей и познакомились с деятельностью подразделения, увидели служебные автомобили, попробовали свои силы в стрельбе в электронном тире и стали свидетелями задержания опасного преступника служебной собакой. Выступление кинологов вызвало особый восторг у детей. Они долго не отпускали специалистов, задавая многочисленные вопросы», – отметили сотрудники.

Вторая часть программы прошла в актовом зале учреждения, где аудитории был продемонстрирован документальный фильм о важном событии времён Великой Отечественной войны: освобождении Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Также была организована выставка служебного оружия и экипировки сотрудников УИС, а в завершение мероприятия гостей ждали сладкие подарки и чаепитие.

«Мы постарались сделать для детей праздник и, надеюсь, нам удалось. В дни школьных каникул такой формат работы с подрастающим поколением очень актуален. В нашем отделе стало доброй традицией проводить встречи с детьми. Главная цель – патриотическое воспитание молодёжи, формирование у них чувства патриотизма и уважительного отношения к людям, стоящим на защите законности и правопорядка», – прокомментировала председатель женсовета, старший юрисконсульт отдела по конвоированию Ольга Иванова.