Себежские волейболисты завоевали золото в ежегодном турнире в Островском районе
Себежские волейболисты завоевали золото среди восьми команд в ежегодном турнире в Островском районе на Гороховом озере. Об этом сообщила газета «Призыв».
Турнир состоялся по парковому волейболу сегодня, 22 июля. В турнире приняли участие восемь команд из Пскова и Псковской области.
Себеж представляли Александр Семёнов, Антон Мусорыгин, Ольга Пушкарь и Алексей Карандашев.
«В упорной борьбе себежане, одолев в финале команду из Пскова в ожесточённой борьбе со счётом 2:1, одержали победу», – отметили в газете.
Лучшим игроком турнира признан Александр Семёнов.
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