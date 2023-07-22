Себежские волейболисты завоевали золото в ежегодном турнире в Островском районе

23:41, 22 июля 2023, ПАИ

Себежские волейболисты завоевали золото среди восьми команд в ежегодном турнире в Островском районе на Гороховом озере. Об этом сообщила газета «Призыв».

Турнир состоялся по парковому волейболу сегодня, 22 июля. В турнире приняли участие восемь команд из Пскова и Псковской области.

Себеж представляли Александр Семёнов, Антон Мусорыгин, Ольга Пушкарь и Алексей Карандашев.

«В упорной борьбе себежане, одолев в финале команду из Пскова в ожесточённой борьбе со счётом 2:1, одержали победу», – отметили в газете.

Лучшим игроком турнира признан Александр Семёнов.