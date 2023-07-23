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Общество

Приём заявок на конкурс «Многодетная семья года» идёт в Псковской области

Начался приём заявок на участие в региональном конкурсе «Многодетная семья года». Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото из Telegram-канала Михаила Ведерникова

Стать участником регионального конкурса могут многодетные семьи, которые воспитывают от пяти кровных или усыновленных несовершеннолетних детей. Подать заявку необходимо до 5 августа по почте as.makarova@social.pskov.ru.

Номинаций будет две – «Лучшая сельская семья» и «Лучшая городская семья». Семьи, победившие в каждой из номинаций, получат сертификат на единовременную денежную выплату для улучшения их жилищных условий.

Михаил Ведерников подчеркнул, что при оценке заявок конкурсная комиссия будет учитывать здоровый образ жизни многодетных семей, благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребёнка, благотворительную и общественно-полезную деятельность, а также эстетическое воспитание детей.

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