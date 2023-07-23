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Общество

Каждый третий пскович мечтает о карьере в госслужбе – опрос

35 % псковичей хотели бы работать госслужащими, 49 % – нет, следует из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Мужчины стремятся работать чиновниками несколько чаще женщин – 40 % и 32 % соответственно.

Количество желающих стать чиновниками растёт с увеличением возраста опрошенных: 26 % среди молодёжи до 24 лет, 36 % среди горожан старше 45 лет.

Число интересующихся госслужбой растёт с увеличением уровня доходов опрошенных: 33 % среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц и 43 % среди граждан с доходом от 80 тысяч рублей.

Псковичи считают, что попасть на госслужбу можно только коррупционным путём: «Должность госслужащего стоит очень дорого»; «В этой области нужны связи или деньги, а у меня их нет»; «У меня нет таких денег, чтобы купить должность чиновника».

Исследование рынка труда показывает, что за год число вакансий государственной гражданской службы снизилось на 13 %, а резюме стало меньше на 35 %.

Портрет соискателя должностей в сфере государственной гражданской службы за год изменился следующим образом: средний возраст вырос с 37 до 40 лет за счёт уменьшения числа резюме молодёжи. Также увеличилось количество соискателей, которые ищут работу, не увольняясь со старой. Для этой группы соискателей важно, чтобы условия работы на госслужбе были лучше, чем на текущем месте работы.

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