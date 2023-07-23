Следить за раскатами грома советует народный календарь сегодня

09:38, 23 июля 2023, ПАИ

23 июля православная церковь отмечает память преподобного Антония Печерского – основателя Киево-Печерской лавры и покровителя всех русских монахов, пишет calend.ru.

Антоний родился в конце X века недалеко от Чернигова. Горя желанием увидеть своими глазами места, где родился и жил Иисус Христос, он посетил Палестину, а на обратном пути задержался в Афоне, где принял постриг и прожил несколько лет.

Вернувшись на родину, Антоний поселился в пещере, выкопанной священником Иларионом. К отшельнику приходили многие люди – кто за благословением, а кто и для того, чтобы остаться жить рядом со святителем. Когда число отшельников достигло 12 человек, они под руководством святителя выкопали большую пещеру, в которой устроили церковь, трапезную и отдельные кельи. С этого и началась Киево-Печерская лавра. Сам же Антоний из обители удалился и выкопал для себя новую пещеру.

Житие Антония повествует, что святитель обладал даром чудотворения: исцелял больных, предсказывал события. Мощи преподобного в настоящее время находятся под спудом – то есть не обретены.

На Руси в Антониев день особое значение придавали грому. Если именины святителя приходились на среду или пятницу, и в этот день раздавались грозовые раскаты – это обещало хороший улов рыбы. Если гром на Антония был резким – ждали тихого дождя, а если гулким – готовились к ливню.

Отмечали также день ряски – растения, маленькие листья которого часто можно увидеть на поверхности реки. Считалось, что в местах скопления ряски водятся русалки.

«Дождь ряску растит, а водяные девы рвут», – говорили люди. На Антония ряску собирали с воды вилами, наполняли ею корзины и несли на скотный двор, где скармливали птицам. Использовали её и в качестве удобрения. Девушки же по подобию узоров ряски на воде плели особые кружева, которые так и назывались – рясочники.