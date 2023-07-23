Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Следить за раскатами грома советует народный календарь сегодня

23 июля православная церковь отмечает память преподобного Антония Печерского – основателя Киево-Печерской лавры и покровителя всех русских монахов, пишет calend.ru.

Антоний родился в конце X века недалеко от Чернигова. Горя желанием увидеть своими глазами места, где родился и жил Иисус Христос, он посетил Палестину, а на обратном пути задержался в Афоне, где принял постриг и прожил несколько лет.

Вернувшись на родину, Антоний поселился в пещере, выкопанной священником Иларионом. К отшельнику приходили многие люди – кто за благословением, а кто и для того, чтобы остаться жить рядом со святителем. Когда число отшельников достигло 12 человек, они под руководством святителя выкопали большую пещеру, в которой устроили церковь, трапезную и отдельные кельи. С этого и началась Киево-Печерская лавра. Сам же Антоний из обители удалился и выкопал для себя новую пещеру.

Житие Антония повествует, что святитель обладал даром чудотворения: исцелял больных, предсказывал события. Мощи преподобного в настоящее время находятся под спудом – то есть не обретены.

На Руси в Антониев день особое значение придавали грому. Если именины святителя приходились на среду или пятницу, и в этот день раздавались грозовые раскаты – это обещало хороший улов рыбы. Если гром на Антония был резким – ждали тихого дождя, а если гулким – готовились к ливню.

Отмечали также день ряски – растения, маленькие листья которого часто можно увидеть на поверхности реки. Считалось, что в местах скопления ряски водятся русалки.

«Дождь ряску растит, а водяные девы рвут», – говорили люди. На Антония ряску собирали с воды вилами, наполняли ею корзины и несли на скотный двор, где скармливали птицам. Использовали её и в качестве удобрения. Девушки же по подобию узоров ряски на воде плели особые кружева, которые так и назывались – рясочники.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 июля 2023

ВИДЕО. В эфир вышел новый выпуск программы «Тема недели»

23 июля 2023

Перенос памятника Ленину с площади в Пскове прокомментировал эксперт

23 июля 2023

Александр Котов поздравил псковичей с Днём города

23 июля 2023

1120-летие празднует город Псков

23 июля 2023

Приём заявок на конкурс «Многодетная семья года» идёт в Псковской области

23 июля 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Фестиваль «Соловьиная ночь» в Пскове

22 июля 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Празднование Дня города Пскова

22 июля 2023

Сюжет о Пскове показал Первый канал


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...