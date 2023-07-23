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Общество

Мы с благодарностью вспоминаем тех, кто основал наш город – Александр Гончаренко

С 1120-летием со дня первого упоминания Пскова в летописи и 79-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков поздравил псковичей председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. Об этом ПАИ сообщила пресс-служба гордумы.

Фото: ПАИ

«День города Пскова – наш общий и любимый праздник. Он дорог каждому, кто связал свою судьбу с древним Псковом. Мы с благодарностью вспоминаем тех, кто основал наш город, кто отражал многочисленные осады, кто возрождал его из руин в послевоенные годы», – сказал Александр Гончаренко.

Он также поблагодарил всех тех, кто сегодня своим ежедневным трудом вписывает свои страницы в золотую летопись Пскова и не жалеет сил ради его процветания.

«Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов в работе на благо нашего города, благополучия и удачи!» – заключил Александр Гончаренко.

Напомним, что программу празднования Дня города Пскова можно посмотреть здесь. Со всеми новостями о праздновании Дня города Пскова можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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