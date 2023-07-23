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Сегодня каждый является продолжателем великой летописи Пскова – Михаил Ведерников

Губернатор Михаил Ведерников поздравил псковичей от имени правительства региона с 1120-летием со дня первого упоминания Пскова в летописи и 79-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

 

«Этот день объединяет всех, кто родился, вырос, живёт и работает в Пскове. Каждого, кто любит наш древний, гордый и красивый русский город. А таких людей немало, ведь Псков полюбить очень просто. Мы все гордимся нашей историей, которая неразрывно связана со становлением и развитием российской государственности. Мы ценим культурное наследие, которое Псков открывает всему миру. Знаем имена героев прошлого и настоящего, которые создавали воинскую славу Псковской земли. Мы любим наши церкви, колокольный звон, которые сотни лет вдохновляют на созидание и труд», – отметил Михаил Ведерников.

Самое важное, по его словам, то, что сегодня каждый житель региона является продолжателем великой летописи Пскова. «Как когда-то ширились крепостные стены, закладывались новые улицы, так и сегодня появляются новые микрорайоны, школы и детские сады. Мы вместе храним наше уникальное наследие, благоустраиваем парки и общественные пространства, открываем новые предприятия, развиваем экономику и инфраструктуру. На этом пути мы уже добились немалых результатов, а потому встречаем День города с любовью и открытым сердцем», – сказал губернатор.

Михаил Ведерников также поблагодарил всех, кто принимает участие в этой большой работе. «Вместе сделаем всё, чтобы наш Псков стал ещё более современным и комфортным, но в то же время сохранил своё самобытное очарование» – заключил он.

Ознакомиться с программой празднования Дня города Пскова можно здесь. А как проходят мероприятия – читайте в специальном сюжете ПАИ.

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