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Борис Елкин поздравил жителей Пскова с Днём города

Глава города Борис Елкин поздравил псковичей с 1120-летием со дня первого упоминания Пскова в летописи и 79-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

 

«Сегодня городу Пскову исполняется 1120 лет. Поздравлю вас всех с этим замечательным праздником! Нам повезло, что мы живём в таком удивительном месте – древнем, красивом, с богатой историей и культурой, с уникальными памятниками и природой», – сказал он.

Борис Елкин также отметил, что с каждым годом Псков становится лучше, уютнее, чище и комфортнее.

«От всей души желаю Пскову процветания и благополучия. Пусть он будет местом, где каждый из нас чувствует себя дома», – подчеркнул глава города.

Напомним, что программу празднования Дня города Пскова можно посмотреть здесь. Со всеми новостями о праздновании Дня города Пскова можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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Борис Елкин поздравил жителей Пскова с Днём города


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