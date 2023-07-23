Борис Елкин поздравил жителей Пскова с Днём города

11:03, 23 июля 2023, ПАИ

Глава города Борис Елкин поздравил псковичей с 1120-летием со дня первого упоминания Пскова в летописи и 79-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

«Сегодня городу Пскову исполняется 1120 лет. Поздравлю вас всех с этим замечательным праздником! Нам повезло, что мы живём в таком удивительном месте – древнем, красивом, с богатой историей и культурой, с уникальными памятниками и природой», – сказал он.

Борис Елкин также отметил, что с каждым годом Псков становится лучше, уютнее, чище и комфортнее.

«От всей души желаю Пскову процветания и благополучия. Пусть он будет местом, где каждый из нас чувствует себя дома», – подчеркнул глава города.

Напомним, что программу празднования Дня города Пскова можно посмотреть здесь. Со всеми новостями о праздновании Дня города Пскова можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.