Кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 23 июля
Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области сегодня, 23 июля. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
На территории Псковской области пройдут кратковременные дожди, а местами – грозы. Ветер западных и юго-западных направлений умеренный, при грозе днём – порывистый.
Температура по области ночью от +9 до +14 градусов, днём от +17 до +22 градусов. Атмосферное давление низкое.
Ранее руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова рассказала, какая погода ждёт псковичей в День города.
Комментарии: 0 Обсудить >>>