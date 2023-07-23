Кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 23 июля

11:22, 23 июля 2023, ПАИ

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области сегодня, 23 июля. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

На территории Псковской области пройдут кратковременные дожди, а местами – грозы. Ветер западных и юго-западных направлений умеренный, при грозе днём – порывистый.

Температура по области ночью от +9 до +14 градусов, днём от +17 до +22 градусов. Атмосферное давление низкое.

Ранее руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова рассказала, какая погода ждёт псковичей в День города.