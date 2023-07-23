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Общество

Кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 23 июля

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области сегодня, 23 июля. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

На территории Псковской области пройдут кратковременные дожди, а местами – грозы. Ветер западных и юго-западных направлений умеренный, при грозе днём – порывистый.

Температура по области ночью от +9 до +14 градусов, днём от +17 до +22 градусов. Атмосферное давление низкое.

Ранее руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова рассказала, какая погода ждёт псковичей в День города.

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