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Общество

Акция «Автопоезд памяти» по местам боевой славы проходит в Пскове

Традиционная акция «Автопоезд памяти» по местам боевой славы и к памятным знакам Пскова проходит сегодня, 23 июля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Автопоезд посвящён 79-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Жители Пскова собрались у памятного знака «Первым жертвам фашистской оккупации Пскова в 1941 году» на площади Ленина. Этот знак был установлен на том самом месте, где 17 августа 1941 года фашисты расстреляли десять мирных граждан.

С приветственным словом к псковичам обратился заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов.

«Уважаемые жители Пскова, сегодня мы отмечаем замечательный день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В 1941 году, когда город захватили, в нём проживало 60 тысяч населения, во время освобождения в живых остались только 143 человека. Здесь были развёрнуты многочисленные концлагеря, где содержались военнопленные и жители города. Над ними зверски издевались, многие похоронены на месторасположении концлагерей. Город был практически стёрт с лица земли. Многие сложили свои головы за свободу и независимость нашей Родины. Поклонимся им. Это самая большая цена, которую они заплатили за свободу. Вечная им память», – сказал он.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

После автопоезд отправился к братскому кладбищу воинов Советской Армии, погибших в 1944 году при освобождении города Пскова от немецко-фашистских захватчиков на улице Юбилейной.

«Мы стоим в центре густонаселённого микрорайона, здесь много домов, здесь живёт очень много молодых людей. В июле 1944 года это была даже не окраина города, это была деревня. И на подступах к городу освобождал наш город в том числе Андрей Константинович Шестак – первый почётный гражданин города Пскова. Здесь лежат воины, которые освобождали город Псков. У них разная дата гибели, но все они положили жизни за нашу Победу, за наш свободный город Псков. За то, чтобы это кладбище стало не только кладбищем, а памятью о той войне и уроком всем нам в том, что эту память нужно не только хранить, а надо достойно с ней жить», – обратилась к собравшимся депутат Псковской городской Думы Ольга Фёдорова.

В память о всех погибших защитниках и освободителях города заупокойную литию провёл священник воинского храма Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского отец Антоний.

Также цветы возложили к памятному знаку на месте концлагеря «Шталаг-372».

Напомним, что программу празднования Дня города Пскова можно посмотреть здесь. Со всеми новостями о праздновании Дня города Пскова можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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