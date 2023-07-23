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Росгвардейцы почтили память защитников города Пскова

Росгвардейцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне в День освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Руководители ведомства возложили цветы к монументу, установленному в честь подвига бойцов 110-го полка 2-й дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений под командованием младшего лейтенанта Андрея Костенко и воинов-сапёров 50-го отдельного инженерного батальона под командированием Героя Советского Союза Семёна Байкова.

Участники мероприятия почтили память павших минутой молчания.

Памятник был установлен в 2022 году по инициативе управления Росгвардии по Псковской области и поискового отряда «Застава» при поддержке областных и городских властей.

В ходе работы поисковиков и росгвардейцев, на месте боя был найден обломок моста, который использован при монтаже памятника.

Напомним, 8 июля 1941 года части Красной Армии отступали. Перед сапёрами стояла задача: после переброски войск через реку Великую взорвать мост. Пока группа сапёров занималась минированием моста, по немцам вели огонь бойцы войск НКВД, в том числе и с бронепоезда. В то время они занимались охраной важных объектов железнодорожной инфраструктуры, включая мост.

Сапёры успели осуществить подрыв. Мост обрушился в реку вместе с успевшими занять его немцами. Младший лейтенант Андрей Костенко и ещё девять бойцов 110-го полка 2-й дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений погибли, но задержали продвижение захватчиков.

 

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