Выставка ретротехники открылась в Пскове

12:19, 23 июля 2023, ПАИ

Выставка военных и старинных автомобилей открылась на площади Ленина в Пскове. Об этом сообщает управление культуры администрации города Пскова в своей группе в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Управление культуры города Пскова



Фото: Управление культуры города Пскова



Фото: Управление культуры города Пскова



Фото: Управление культуры города Пскова



Фото: Управление культуры города Пскова









Выставка проходит в рамках военно-исторического фестиваля «На рубежах Пскова» и продлится до 13:30. Далее техника проследует на мероприятие на стадион «Электрон» и пробудет там до конца фестиваля.