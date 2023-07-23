Выставка ретротехники открылась в Пскове
Выставка военных и старинных автомобилей открылась на площади Ленина в Пскове. Об этом сообщает управление культуры администрации города Пскова в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: Управление культуры города Пскова
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Фото: Управление культуры города Пскова
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Фото: Управление культуры города Пскова
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Фото: Управление культуры города Пскова
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Фото: Управление культуры города Пскова
Выставка проходит в рамках военно-исторического фестиваля «На рубежах Пскова» и продлится до 13:30. Далее техника проследует на мероприятие на стадион «Электрон» и пробудет там до конца фестиваля.
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