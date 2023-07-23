Акция «Автопоезд памяти» по местам боевой славы завершилась в Пскове

14:11, 23 июля 2023, ПАИ

Традиционная акция «Автопоезд памяти» по местам боевой славы и к памятным знакам Пскова завершилась у мемориальной стелы в честь освобождения города сегодня, передаёт корреспондент ПАИ.

Ранее сообщалось, что акция проходила у памятного знака «Первым жертвам фашистской оккупации Пскова в 1941 году» и после автопоезд отправился к братскому кладбищу воинов Советской Армии, погибших в 1944 году при освобождении города Пскова от немецко-фашистских захватчиков на улице Юбилейной.

Затем автопоезд отправился к Вечному огню в сквере павших бойцов, где памяти погибших заупокойную литию совершил наместник подворья Псково-Печерского монастыря в Пскове отец Роман.

К Вечному огню возложили гирлянду Воинской Славы. Павших воинов почтили минутой молчания, после чего заиграл гимн Российской Федерации. Также малолетние узники концлагерей возложили цветы к мемориалу малолетних узников.

После этого автопоезд отправился в микрорайон Кресты к братской могиле более 65 тысяч советских военнопленных, погибших в концлагере. Заупокойную литию провел настоятель храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии иерей Виталий.

К собравшимся обратился депутат Псковской городской Думы Алексей Форш.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память 65 тысяч наших советских воинов. За каждой единицей этого числа чья-то человеческая судьба. И наш с вами долг помнить, чтить и передавать своим потомкам, чтобы никогда не забывали и чтобы такого больше не случалось», – сказал он.

К Братской могиле также возложили гирлянду Воинской Славы. Павших советских воинов почтили минутой молчания, после чего заиграл гимн Российской Федерации.

Завершилась акция у мемориальной стелы в честь Дня освобождения Пскова.

К участникам акции обратилась депутат Псковской городской Думы Алеся Михачева.

«Хочется отметить, что некоторые страны сейчас пытаются немножко подкорректировать историю. И поэтому хочется сказать, что мы – русский народ, не должны допустить этого. Сейчас здесь присутствует молодежь и, в первую очередь, хочется обратиться непосредственно к ним. Не зря говорят: пока про войну помнят, новая война не начнется. Поэтому мы не должны позволить исказить нашу историю, должны помнить её, рассказывать нашим детям, внуком, правнукам о том, как было и о том, сколько молодых ребят, взрослых людей отдали свои жизни за наше мирное небо», – подчеркнула она.

К стеле возложили гирлянду Воинской Славы. Павших советских воинов почтили минутой молчания.

Акция завершилась гимном Российской Федерации.

Напомним, что программу празднования Дня города Пскова можно посмотреть здесь. Со всеми новостями о праздновании Дня города Пскова можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.