Военно-исторический фестиваль проходит в Пскове сегодня

14:49, 23 июля 2023, ПАИ

Военно-исторический фестиваль «На рубежах Пскова», посвящённый подполью и партизанским боям на Псковщине, проходит на территории стадиона «Электрон» в Пскове сегодня, 23 июля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Для зрителей и участников открыты интерактивные площадки, рассказывающие о быте населения и партизан в годы Великой Отечественной войны, и выставка стрелкового вооружения.

Центральным событием фестиваля стал парад советской военной техники. Также техника совершила проезд по городу Пскову.

В рамках фестиваля зрители могут пообщаться с реконструкторами и сделать памятные фотографии на тематических фотозонах с техникой.