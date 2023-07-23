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Игорь Иванов: Мы обязаны сохранять наследие Пскова для будущих поколений

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов от имени всего профсоюзного движения региона поздравил псковичей с Днём города. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Псков – это не просто город со своими улицами, парками и памятниками, это живой и дышащий организм, который наполняет наши сердца гордостью и любовью, – отметил в своём поздравлении Игорь Иванов. – Он удивляет нас своей богатой историей, красивыми архитектурными ансамблями, уникальными памятниками культуры. Псков нам дорог не только своей величественностью, но и своей душой, которая ощущается в каждом уголке города. В этот день мы вспоминаем всех, благодаря кому Псков стал таким, каким мы его знаем сегодня. Наши предки оставили в каждом камне и каждой улице частицу своей души. И мы обязаны сохранять историю и наследие Пскова, передавая его будущим поколениям».

Игорь Иванов выразил глубокую благодарность всем членам профсоюза и жителям города, которые трудятся на благо его развития и процветания.

«Вы вкладываете свою энергию, вдохновение и таланты в каждую строчку истории Пскова. Ваши усилия и преданность своей работе делают наш город лучше и сильнее», – отметил глава областного профобъединения.  

Он пожелал всем псковичам крепкого здоровья, счастья, благополучия и профессионального роста.

«Пусть Псков остаётся символом труда и достижений, а наши сердца будут наполнены гордостью и любовью к нему», – заключил Игорь Иванов.

Напомним, что программу празднования Дня города Пскова можно посмотреть здесь. Со всеми новостями о праздновании Дня города Пскова можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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