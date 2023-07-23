Возложение цветов и гирлянд к Могиле Неизвестного солдата состоялось в Пскове

16:34, 23 июля 2023, ПАИ

Торжественная церемония возложения гирлянд и цветов прошла у Могилы Неизвестного солдата и памятной стелы «Псков – город Воинской славы» сегодня, 23 июня, передает корреспондент ПАИ.

В мероприятии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава города Пскова Борис Елкин, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, врио командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии, гвардии полковник Михаил Ткачев, а также жители и гости Пскова.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Заупокойную литию провёл ключарь Воинского храма Александра Невского Александр Короплясов.

Затем состоялся торжественный ритуал возложения гирлянды Воинской Славы к Могиле Неизвестного солдата и памятной стеле «Псков – город Воинской славы» в честь 79-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Память павших воинов участники церемонии почтили минутой молчания.

Напомним, что программу празднования Дня города Пскова можно посмотреть здесь. Со всеми новостями о праздновании Дня города Пскова можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.