Почему важно знать свою группу крови, объяснили псковичам

20:17, 23 июля 2023, ПАИ

Почему важно знать свою группу крови и резус-фактор, объяснили псковичам в областной клинической больнице. Об этом сообщается в группе медучреждения в социальной сети «ВКонтакте».

«Если вам предстоит плановое хирургическое вмешательство, потребуется сдать анализы на группу крови и резус-фактор», – отметили в больнице.

Там подчеркнули, что также при планировании беременности обязательно нужно сдать анализы на определение группы крови и резус-фактора, чтобы уточнить возможность резус-конфликта.

«Помимо этого, если жители региона захотят сдать кровь в качестве донора, им также обязательно нужна будет информация о группе крови и резус-факторе», – заключили в медучреждении.