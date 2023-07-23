Пропавший в Струго-Красненском районе мужчина найден живым

19:50, 23 июля 2023, ПАИ

42-летний мужчина, пропавший в деревне Феофилова Пустынь Струго-Красненского района, найден живым. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Найден, жив! Спасибо всем кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.

Напомним, с 15 июля местонахождение мужчины было неизвестно.