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Общество

Первое место заняла профсоюзная команда в соревнованиях по гребле в Пскове

Традиционная регата по гребле на байдарках и каноэ «Псковская ладья» состоялась на набережной реки Великой сегодня, 23 июля.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Как сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа, профсоюзная команда принимала участие в соревнованиях на лодке «Дракон-10» на дистанциях 200 и 100 метров. В результате спортивной борьбы представители профсоюзов заняли первое место в двух дисциплинах.

«Это замечательное достижение для профсоюзной команды, – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. – История взаимодействия школы олимпийского резерва «Ника» с профсоюзами длится более 30 лет. Мы планируем и дальше использовать профсоюзное здание по спортивному назначению, а также поддерживать спортшколу по гребле на байдарках и каноэ, в том числе, принимая участие в тренировках и соревнованиях».

Игорь Иванов отметил, что сегодня профсоюзная команда показала сплоченность в достижении общей цели, отличные спортивные навыки и сильный командный дух.

«Это заслуженное признание и стимул для профактива продолжать упорно работать и развиваться в спортивной сфере», – подчеркнул руководитель облсовпрофа.

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