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Общество

С профессиональным праздником поздравили псковских работников спецучёта УИС

Руководство УФСИН России по Псковской области поздравило сотрудников и ветеранов специального учета учреждений уголовно-исполнительной системы региона с 105-й годовщиной со дня образования службы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства. 

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«Крепкого здоровья, семейного благополучия, успешной реализации намеченных планов и новых достижений в профессиональной деятельности!» – отметили в УФСИН. Там подчеркнули, что в подразделениях спецучёта регионального УФСИН России служат специалисты, чей ежедневный кропотливый труд является залогом строгого соблюдения закона при исполнении уголовных наказаний. 

В ведомстве рассказали, что попытки вести учет арестантов предпринимались и до тюремных преобразований второй половины XIX века, однако такая деятельность не носила систематического характера, а велась от случая к случаю. Именно 23 июля в 1918 году было принято постановление Наркомюста РСФСР «О лишении свободы, как о мере наказания, и о порядке отбывания такового (Временная инструкция)», которое обусловило создание самостоятельного распределительного отделения.

В настоящее время сотрудниками подразделений спецучета обеспечивается точное и безусловное исполнение приговоров, постановлений и определений судов в отношении осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Осуществляются организационно-практические мероприятия по приему, учету, направлению для отбывания наказания, перемещению осужденных, освобождению из исправительных учреждений. Реализуются международно-правовые обязательства Российской Федерации в части экстрадиции преступников, передачи осужденных для отбывания наказания в государства их гражданства, а также подготовки решений о нежелательности пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, освобожденных из мест лишения свободы.

«Кроме того, специальные отделы учреждений УИС проделывают большую работу по исполнению актов амнистии и помилования, оформляют паспорта осужденным, направляют учетно-регистрационные документы в информационные центры МВД, УВД РФ, ведут активную разъяснительную работу среди осужденных по всем вопросам, связанным с изменениями, вносимыми в информационную базу», – отметили в ведомстве.

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