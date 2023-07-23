Более 180 тысяч человек проживает в Пскове

22:29, 23 июля 2023, ПАИ

Статистические данные о Пскове в честь 1120-летия города назвали в Псковстате. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

На 1 января 2023 года в Пскове проживало 189,3 тысячи человек, или 32,2% от всего населения области. Средний возраст жителя областного центра – 41 год. Женщин больше, чем мужчин – 56,2% населения города.

В настоящее время Псков занимает территорию в 9560 гектар, из которых 4793 гектара – площадь застроенных земель. «Наш город считается очень зеленым, ведь площадь всех зеленых массивов и насаждений составляет 2535 га. Общая протяженность улиц, проездов и набережных – 364 км», – рассказали в Псковстате.

Более половины псковичей находятся в трудоспособном возрасте (109,2 тысячи человек, или 57,7%). Жителей старше трудоспособного возраста (женщин 57 лет и старше и мужчин 62 лет и старше) на 1 января 2023 года в городе насчитывалось 47,6 тысячи человек (25,2% населения). Моложе трудоспособного возраста (в возрасте до 15 лет) – 32,5 тысячи человек, или 17,1% населения.

По состоянию на 1 января 2023 года (по данным государственной регистрации) в Пскове зарегистрировано 6237 предприятий и организаций, из которых 4621 относится к субъектам малого и среднего предпринимательства. В качестве индивидуальных предпринимателей зарегистрировано 4823 человека.

«Наш город растет и развивается. В минувшем году в Пскове за счет всех источников финансирования построено 1,1 тысяя новых квартир общей площадью 70,5 тысяч квадратных метров. Это на 45,4% больше, чем в 2021 году», –отметили в Псковстате.

Жилищный фонд города с учетом вновь вводимого жилья и физического выбытия на конец 2022 года составил 5812,6 тысяч квадратных метров. В среднем на одного псковича в 2022 году приходилось 30,7 квадратных метров общей площади жилых помещений.

В 2022 году построены: одна дошкольная образовательная организация для детей в возрасте до трех лет на 140 мест, одна общеобразовательная организация на 825 ученических мест, один физкультурно-оздоровительный комплекс, две парикмахерских на семь посадочных мест, два предприятия общественного питания на 57 посадочных мест, торговые предприятия площадью 0,6 тысячи квадратных метров, 8,6 километра газовых сетей, жве станции технического обслуживания легковых автомобилей.

«Псковстат поздравляет псковичей с праздником! Пусть наш город растет и процветает, будет местом, в котором хочется жить и работать», – отметили в ведомстве.

Отметим, что со всеми новостями о праздновании Дня города Пскова можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.