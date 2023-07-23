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Общество

Псковичи примут участие во всероссийском форуме кванториумов 

Три команды от детского технопарка «Кванториум Псков» поехали принимать участие во всероссийском форуме кванторианцев. Об этом сообщается в группе технопарка в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Детский технопарк «Кванториум Псков»

Там участники будут представлять свои проекты, а также знакомиться с другими кванторианцами, посещать лекции и мастер-классы. Мероприятие проходит в Москве.

«Для участия в форуме наши ребята прошли предварительный отбор, отправив на рассмотрение жюри свои проекты. Всего в мероприятии примут участие 50 команд со всей страны. Наш «Кванториум» вошел в число городов-лидеров по количеству команд, прошедших в финал», – отметили в технопарке.  

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