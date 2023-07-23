Псковичи примут участие во всероссийском форуме кванториумов

23:26, 23 июля 2023, ПАИ

Три команды от детского технопарка «Кванториум Псков» поехали принимать участие во всероссийском форуме кванторианцев. Об этом сообщается в группе технопарка в соцсети «ВКонтакте».

Там участники будут представлять свои проекты, а также знакомиться с другими кванторианцами, посещать лекции и мастер-классы. Мероприятие проходит в Москве.

«Для участия в форуме наши ребята прошли предварительный отбор, отправив на рассмотрение жюри свои проекты. Всего в мероприятии примут участие 50 команд со всей страны. Наш «Кванториум» вошел в число городов-лидеров по количеству команд, прошедших в финал», – отметили в технопарке.