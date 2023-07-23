Выставка «Историческое село Велье в изобразительном искусстве ХХ–ХХI веков» откроется в Пушкинских Горах

23:47, 23 июля 2023, ПАИ

Открытие художественной выставки «Историческое село Велье в изобразительном искусстве ХХ–ХХI веков» состоится в Пушкинских Горах 27 июля. Об этом ПАИ сообщили в ТИЦ Псковской области.

Село Велье расположено на юго-западных рубежах Псковской земли и входило в первую линию псковских оборонительных сооружений на границе с Ливонией и Литвой, защищая дороги на Псков, Новгород, Москву. Во время михайловской ссылки в Велье бывал проездом А.С. Пушкин. Там произошла встреча с лицейским товарищем Пушкина – князем А.М. Горчаковым.

«Это время, когда Велье было крупным экономическим центром. Здесь выращивали лён, заготавливали пеньку и лес, проводились торговые ярмарки. Село Велье и ныне сохраняет остатки планировки городского посада, а также типичный облик русского села прошлого века, что делает его привлекательным для художников и людей, интересующихся историей России», – отметили в ТИЦ.

С 1963 года в селе работает краеведческий музей. В нём представлены подлинные предметы крестьянского быта, прикладного искусства, изделия кузнецов и ремесленников, иллюстративный и графический материал. В музее находится макет – реконструкция крепости Велье, выполненный сотрудниками Псковского историко-художественного музея.

На выставке будут представлены произведения художников Л. В. Гервица, С. Е. Ивановой, Е. А. Кошевой, Н. С. Лысака, С. А. Сиренко. Всего в экспозиции – 24 работы из фондов Пушкинского заповедника.

Мероприятие будет проходить в Научно-культурном центре (Пушкинские Горы, бульвар имени С. С. Гейченко, 1).