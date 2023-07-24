Ольга Страдница наступила по народному календарю

07:00, 24 июля 2023, ПАИ

Ольга Страдница наступила по народному календарю сегодня, 24 июля, сообщает calend.ru.

В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру. По преданию, Ольга была женой киевского князя Игоря.

Вскоре после того, как у Ольги и Игоря появился сын Святослав, князя убили древляне, с которых он собирал подати. Когда правитель древлян Мал предложил Ольге вступить с ним в брак, княгиня сделал вид, что согласна, хитростью заманила в Киев два посольства древлян и всех предала мучительной смерти. После этого она приказала сжечь столицу древлян – город Искоростень, а его жителей либо убить, либо продать в рабство.

Наряду с этой легендой, повествующей одновременно о жестоких нравах того времени и о верности Ольги памяти мужа, летописи дают свидетельства того, что княгиня проводила свое время в заботах по устроению политической и хозяйственной жизни страны. «И управляла княгиня Ольга подвластными ей областями русской земли не как женщина, но как сильный и разумный муж, твердо держа в своих руках власть и мужественно обороняясь от врагов», – говорится в житии.

На примере Византийской империи Ольга знала, что для благополучия народа необходимо заниматься также устроением религиозной, духовной жизни. Княгиня отправилась в Константинополь, чтобы посмотреть на церковную службу и убедиться в праведности христианской веры. Там она пришла к решению стать христианкой и приняла крещение с именем Елена. В Киев Ольга вернулась с иконами и богослужебными книгами; многих сородичей святительница обратила в веру, положила на Руси начало особенного почитания Пресвятой Троицы.

После кончины Ольги ее дело продолжил внук – князь Владимир, будущий креститель Руси, известный в русских былинах как Владимир Красное Солнышко. В его правление началось почитание Ольги как святой.

Страдницей Ольгу прозвали за то, что ее именины на Руси приходились на самый разгар полевых работ. В это время в поля и луга выходили всей деревней: кто занимался жатвой, кто заготовкой сена; детей отправляли в лес – по грибы и по ягоды. «И дряхлым старикам не пора кряхтеть, надобно о хлебе радеть», – говорили люди. В этот день крестьяне молились святой Ольге о хорошей погоде, о милосердии к жнецам, о том, чтобы она дала возможность закончить работу раньше, чем рожь начнет гнить от обильной росы, которая вскоре начнет выпадать на поля. «Ольга – на поле подмога», – верили люди.

Также эту пору называли страдно-грозовой, поскольку нередко случались грозы. «Сначала блеск, за блеском треск, за треском плеск», – так образно описывали в народе это природное явление. Также подмечали: резкий гром – к тихому дождю, гулкий – к ливню.

День святой Ольги называли еще Стожарами – такое имя носило на Руси звездное скопление в созвездии Тельца. Яркое сияние Стожар (то есть безоблачное небо) предвещало удачную страду и богатый урожай. Охотникам та же примета сулила хороший шанс добыть медведя.