Более 200 старинных фотографий Пскова собрали жители благодаря проекту библиотеки

07:21, 24 июля 2023, ПАИ

Итоги онлайн-проекта «Загляните в семейный альбом» подвели в псковской историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Этот проект псковские библиотекари придумали к 1120-летию Пскова, чтобы побудить псковичей поделиться старинными фотографиями города из своих семейных альбомов. Площадкой для размещения фотографий стал альбом, созданный в группе «Библиотека им. И.И. Василёва Псков» в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/album-127780037_289783688.

В итоге за несколько месяцев там было опубликовано 214 фотографий из личных архивов, самая ранняя из которых была сделана в 1925 году. Например, вот на этом фото 1938 года из семейного альбома врача Псковской областной больницы Николая Петрова видно набережную реки Псковы, предположительно с довоенной звонницей храма Козьмы и Дамиана на заднем плане.

На других фотографиях можно увидеть, как выглядели в прошлом веке Детский парк, Летний сад и, например, стадион «Машиностроитель», когда он ещё только был построен, и какими были псковские набережные до всех реконструкций. «Кроме того, на этих снимках есть псковские дома, памятники и даже удивительные парковые скульптуры, которые, увы, не сохранились», – отметили в библиотеке.

Самых активных участников проекта библиотекари наградили дипломами и псковскими печатными пряниками. «Это Алексей Андреев, который предоставил для проекта 19 фотографий с интересными событиями из жизни Пскова в советскую эпоху, Сергей Шнявин, который разместил в виртуальном фотоальбоме проекта 23 фотографии с редкими и красивыми панорамами Пскова, и Алла Кальвиш, которая поделилась с земляками 25 фотографиями из жизни своей большой и дружной семьи на фоне родного города», – рассказали в учреждении.

По итогам проекта создан общий видеоальбом «Фотолетопись Пскова и псковичей», который также размещён в группе Псковской историко-краеведческой библиотеки: https://vk.com/video633695201_456239131?list=cf0e0333f23eb3d87e.